【ナッシュビル（米テネシー州）１８日＝岡島智哉】サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）初戦、１４日（日本時間１５日）のオランダ戦（２△２）で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英が、第２戦のチュニジア戦（２０日＝同２１日、メキシコ・モンテレイ）を欠場することが１８日、決まった。＊＊＊チームに帯同せずにベース合宿地のナッシュビルに残留して治療に専念することをチーム広報が発表した。久保はこの日