◆米大リーグレッドソックス３―４ブルージェイズ（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）ブルージェイズの岡本和真内野手は左翼線二塁打で３戦目で聖地フェンウェイパーク初安打をマークするなど、４打数１安打１得点２三振で、打率は２割３分を維持した。初回にゲレロの先制４号ソロで１―０として迎えた２回１死の第１打席で、相手先発の右腕グレイのスイーパーを捉え、二塁を陥れた。続くバレンズエ