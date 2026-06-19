◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第２戦スイス４―１ボスニア・ヘルツェゴビナ（１８日、ロサンゼルス競技場）３大会ぶり２度目出場のボスニア・ヘルツェコビナ（ＦＩＦＡランク６４位）が、６大会ぶり１３度目出場のスイス（同１９位）に１―４で大敗した。ともに大会初勝利を狙うスイスと対決。ボスニアにとってＷ杯では欧州の国と初対戦となった。４０歳ＦＷジェコが今大会初先発したが、互いにゴールが奪えない状況