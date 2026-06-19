アドレスでは「ヘソとボールを氣で結ぶ」意識で立ち構えることが重要！ 氣の届く範囲で構え、氣の枠からはみ出さずに振り抜く アドレスについて自然体である不動の構え、ヘソとボールを氣で結ぶこと、ヘソと両足でつくる三角形の重要性、さらにはスタンス幅やスタンスの向きについても書いてきました。 いうまでもなくアドレ