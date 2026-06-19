【NZ】 貿易収支（5月）07:45 予想N/A前回19.2億NZドル（貿易収支) 【英国】 GfK消費者信頼感調査（6月）08:01 予想-22.0前回-23.0（GfK消費者信頼感調査) 小売売上高（5月）15:00 予想0.4%前回-1.3%（前月比) 予想1.8%前回0.0%（前年比) 予想0.2%前回-0.4%（除自動車燃料・前月比) 予想3.1%前回1.1%（除自動車燃料・前年比) 公共部門ネット負債（5月）15:00 予想190.0