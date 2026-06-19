8:50日銀議事録（4月27日-28日開催分） 9:00氷見野日銀副総裁、半期報告「通‌貨及び金融の‌調節​に関する報告‌書」 16:00レーンECBチーフエコノミスト、経済政策会議出席 17:00エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演 19:15チポローネECB理事、イベント講演 23:00ムーラン仏中銀総裁、会議出席 23:30レーンECBチーフエコノミスト、政策会議出席