【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 旅番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に、パパの顔を持つあの俳優が2回目のゲスト出演。年齢を重ねても容姿端麗で爽やかなゲスト俳優に、「ずっとイケメン」「いつまでも少年ぽさを残してるなあ」などと視聴者がときめいた。 【TVer】朝から生放送でアクロバットを披露し、スタジオ一同「かっこいい！」中継先のട