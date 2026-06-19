米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がエンゼルスの左腕リード・デトマーズ（26）に対し、先発投手を必要としている複数球団が、ペリー・ミナシアンGMに打診を始めていることについて報じている。デトマーズが球団の保有下にあるのは今季終了後あと2シーズンだけ。一方でエンゼルスは30勝45敗でア・リーグ西地区最下位に沈み、さらにファームシステムもメジャー屈指の弱さと評価されている。デトマーズ在籍中に優勝争