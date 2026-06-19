サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は１８日、米テネシー州ナッシュビル郊外で１次リーグ第２戦チュニジア戦（２０日、モンテレイ）に向けた練習を行った。１４日のオランダ戦で左膝付近を痛めて負傷交代したＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝は、前日に続き公開された冒頭約１５分の練習で姿を見せず。チームはこの日の練習後、メキシコのモンテレイに移動予定だが、日本協会関係者は「久保はモン