今回は、妻に暴言を吐くだけで何もしないモラハラ夫を懲らしめたエピソードを紹介します。何もしないくせに偉そうな夫…「うちには1歳の双子の子どもがいますが、夫は育児も家事もまったく協力しないんです。それどころか私の手料理に文句ばかりで、おかずの数がちょっと少ないだけで怒鳴ってきます。掃除も1日忘れただけで激怒しますし……。そんな夫に我慢できなくなり、『双子の面倒ひとりで見ながら、完璧に家事とか無理だから