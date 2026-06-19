6月19日（金）、ネプチューン（名倉潤、堀内健、原田泰造）がMCを務める特番『最新だけのタイムライン』が放送される。どんどん進化して誕生する“最新”と言われるもの。そんな“最新”が生まれる背景には、意外な事実が！この番組では、ゲストに伊集院光、上村ひなの（日向坂46）、本郄克樹（B＆ZAI）、ゆうちゃみを迎え、さまざまなテーマで“最新”の歴史をたどっていく。まずは、時代とともに姿を変えてきた地図の変遷