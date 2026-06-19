「復讐するは、我にあり」。この言葉を聞くと佐木隆三の小説、あるいは今村昌平の映画をどうしても想起してしまうが、もともとは新約聖書の「ローマの信徒への手紙」12章の一節である。自らの手で復讐するのではなく、神の怒りに任せなさい。――すなわち、悪に裁きを下すのは人間ではなく神なのだと。信心深さというものは人それぞれであるがゆえ、いまひとつ釈然としない人もいるだろうが、『田鎖ブラザӦ