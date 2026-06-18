「ロクシタン（L’OCCITANE）」が、メゾン創設50周年を記念したムードフレグランスシリーズの第2弾として、「ラヴァンド（LAVANDE）」を7月1日に発売する。【画像をもっと見る】ムードフレグランスシリーズは、気分を瞬時に切り替えることをコンセプトに開発。第1弾として5月に第1弾としてヴァーベナから着想した澄み切ったフレッシュな香り「ヴェルヴェーヌ（VERVEINE）」を発売、今回第2弾のラヴァンドを展開する。ラヴァ