「シーエフシーエル（CFCL）」が、新作バッグ「ダイフク（DAYFUKU）」を6月24日に発売する。直営店および公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】新作バッグの名前は、“DAY （日常）” と“FUKU（服）” を組み合わせた造語。大福を想起させる丸みのあるフォルムが特徴で、立体的なストライプ状の編み地を持つ「ハイファ（HYPHA）」シリーズのバッグを再解釈して製作した。上部のハンドルは長さを調節できる。