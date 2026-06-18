設立20周年を迎えるセレクトショップ「ヌビアン（NUBIAN）」が、九州エリア初の店舗「NUBIAN FUKUOKA」を7月4日にオープンすると発表した。店内では、ヌビアンの法人設立20周年と同店舗のオープンを記念し、国内外20ブランド以上とのエクスクルーシヴアイテムを発売する。【画像をもっと見る】同店舗は福岡・大名エリアに出店東京、大阪、名古屋、札幌に続く5都市目の拠点となり、ヌビアン史上最大規模のフラッグシップストア