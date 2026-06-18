「デジャヴュ（dejavu）」が、ブランド初のマスカラ下地「ラッシュカールキーパー」を6月19日に発売する。全国のバラエティストアとイミュ公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】今回デジャヴュは、まつげパーマ施術後のような美しい仕上がりを、メイクアップで実現することを目指して開発。従来のカールキープ力に優れたマスカラや下地は、液の粘度が高くベタつきやすいため、塗布した際にダマや束感ができや