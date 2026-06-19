開催：2026.6.19 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 3 - 0 [オリオールズ] MLBの試合が19日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとオリオールズが対戦した。 マリナーズの先発投手はブライアン・ウー、対するオリオールズの先発投手はシェーン・バズで試合は開始した。 1回裏、5番 コール・ヤング 2球目を打ってレフトへのタイムリ}