「アンテプリマ（ANTEPRIMA）」が、「ドラえもん」との初のコレクションを7月1日に発売する。全国のアンテプリマ／ワイヤーバッグショップとアンテプリマ公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】同コレクションでは、ドラえもんとドラミをモチーフにしたワイヤーバッグに、ひみつ道具をモチーフにしたバッグアクセサリーを加えた全5型をラインナップ。バッグは、アンテプリマの代表モデル「スタンダード Z（STAN