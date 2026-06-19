19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比760円高の7万2000円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 75299.66円ボリンジャーバンド3σ 72137.77円ボリンジャーバンド2σ 72000.00円19日夜間取引終値 71053.49円18日日経平均株価現物終値 70412.00円5日移動平均 68975.89円ボリンジャーバンド1σ 67285.00円一目均衡表・転換線 6