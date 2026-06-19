19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.5ポイント高の4096.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4157.55ポイントボリンジャーバンド3σ 4096.50ポイント19日夜間取引終値 4080.19ポイントボリンジャーバンド2σ 4068.18ポイント18日TOPIX現物終値 4039.40ポイント5日移動平均 4002.84ポイントボリンジャーバンド1σ 39