19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比26ポイント安の691ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 910.80ポイントボリンジャーバンド3σ 863.78ポイントボリンジャーバンド2σ 816.75ポイントボリンジャーバンド1σ 780.25ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 769.72ポイント25日移動平均 766.91ポ