グループステージの熱戦が続く「FIFAワールドカップ2026」。日本のグループステージ第2戦 6月21日（日）日本×チュニジアは、日本テレビ系で午前10時25分より生中継。解説は、NHKで放送された初戦 日本×オランダに続き本田圭佑選手が務める。現在もピッチに立ち続ける現役選手ならではのリアルな視点と、豊富な経験に基づいた鋭い分析、そして、サポーターの気持ちを代弁する、熱量あふれる「本田語録」は今大会も健在。「日本戦