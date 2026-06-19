交際相手の５歳の娘をごみ箱の中に入れて閉じ込め、監禁したとして、三重県警松阪署は１８日、松阪市、会社員の容疑者の男（３５）を監禁容疑で逮捕した。容疑を認めているという。発表によると、男は５月１２日午後６時３０分頃、県内の交際相手の自宅で、しつけと称して、室内にあるごみ箱の中に女児を抱きかかえて入れて閉じ込め、監禁した疑い。閉じ込めたのは５分ほどで、女児にけがはなかった。同月２０日に児童相談所