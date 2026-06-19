グラビアアイドル白木聖菜（25）が19日までに自身のXを更新。「心の内」をSNSで発信することについて真意を記した。白木は「私が心の内を発信することに対して、人気商売だから賛否両論あると思います」と切り出すと「でも私は、いわゆるキラキラした王道グラビアアイドルを目指しているわけではありません。だからこそ、弱い部分や考え方も含めて受け止めて応援してくれる方々は、私にとって本当に大切な存在です」と明言。「自分