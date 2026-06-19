江國香織の短編集『すいかの匂い』収録の一編を映画化した、timelesz・篠塚大輝のスクリーンデビュー作『焼却炉』が、2027年に公開されることが決定し、ビジュアルカット1点を解禁。併せて本作が、第60回カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭への出品とワールドプレミアの開催が決定したことが発表され、海外版ポスター、監督＆キャスト＆原作者の喜びのコメントが到着した。【写真】映画『焼却炉』海外版ポスター原作は、小説、童話