人気女優の広瀬すずが本日28歳の誕生日を迎えた。10代より活躍を続ける広瀬が今から約10年前、10代最後の年に主演したのが映画『チア☆ダン〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜』だ。福井の県立高校のチアリーダー部が全米大会で優勝した実話を実写化した本作は、ヒロインの広瀬以外にものちのち大ブレイクした逸材が少なくない。今回はそんな映画『チア☆ダン』若手キャストたちの軌跡を振り返る！【写真】