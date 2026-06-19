福原遥主演の映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』より、美しいロケーションを舞台にラブストーリーの完結を予感させる最新予告が、百合と千代の再会、そして未来を予感させる場面写真と共に公開された。【動画】美しいロケーションを舞台に描かれる完結編『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』予告本作は、シリーズ累計発行部数180万部突破の汐見夏衛によるベストセラー小説を実写化し、2023年12月公開され