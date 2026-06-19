阪神・伏見寅威捕手（３６）が１８日までにスポーツ報知のインタビューに応じ、プロ１４年目の現在地を明かした。昨年１１月に日本ハムからトレード移籍し、新天地での優勝に懸ける思いを吐露。球団１６年ぶりとなる開幕８連勝を成し遂げた高橋遥人投手から打撃指導を受けた一幕を明かした。全３回の３回目。（取材・構成＝藤田芽生、小松真也）ー普段の高橋投手との関係性は「まだ一緒にご飯とか行ったことはないな。『