所属するレアル・ソシエダ公式Xが公開オランダとの初戦を劇的なドローで終えたサッカー日本代表は、メキシコ・モンテレイに移動し、20日（日本時間21日）にチュニジアとの第2戦を迎える。オランダ戦で負傷交代した久保建英が所属するスペイン1部レアル・ソシエダの公式SNSの投稿が日本ファンの感動を呼んでいる。オランダ戦の後半25分すぎ、久保は左サイドで相手と接触。ピッチに倒れたが試合は続いた。その後、左膝を押さえ、