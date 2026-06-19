◆米大リーグレッドソックス３―４ブルージェイズ（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）聖地・侍対決最終ラウンドで、レッドソックスの吉田正尚外野手はベンチスタート。２本のソロアーチで同点に追いついた８回には、ベンチでヘルメットを被り、代打に備えるシーンもあったが、出番はなかった。ブルージェイズの岡本和真内野手は「７番・三塁」で先発し、４打数１安打１得点。打率は２割３分となった