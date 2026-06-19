米メディアが出場全48か国をランキングサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は開幕から1週間が経過し、グループ2戦目へと突入した。米メディアは出場全48か国のパフォーマンスを踏まえ、改めてランキングを選定。格上のオランダと引き分けた日本の順位に疑問の声が続出した。日本はグループFの初戦で格上のオランダと対戦。1-2で迎えた後半43分に、コーナーキックから鎌田の得点で追いつきドロー発進に。サッカー大国相手に2