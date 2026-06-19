俳優・城田優の妹で、モデルやクリエーターとして活動する未来（みらい）リナが、美スタイルを見せた。１８日までに自身のインスタグラムを更新し「完璧を追求するよりも、リアルをさらけ出しているほうが、ずっとセクシーだと思うの。自分のこととなると、そう素直にいかないこともあるけどね」と持論。ベアトップドレス姿で撮影した写真をアップした。胸元も大胆に見せ、フォロワーは「めっちゃ綺麗（きれい）」「リナちゃ