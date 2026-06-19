映画「偏向報道」（19日公開）の荻野欣士郎監督がこのほど、同作に主演したタレント・鳥居みゆきとともによろず～ニュースの取材に応じた。 【写真】編集、テロップ、声かけ…さまざまな「報道」のテクニックも見ることができる 映画は、地方のテレビ局を舞台に、怪文書を元に知事のパワハラ疑惑を報じようとする上層部と下請けの制作会社とのバトルを描いた作品だ。荻野監督はテレビ朝日「スーパー