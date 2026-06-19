21日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、奈良市に暮らす夫妻。夫は空手道場の先生、妻は3児を育ててきたシングルマザーだった夫妻が登場する。 【写真】バツ2、3児のシンママだった妻生命感あふれる美しさ 出会いは、当時小学1年生だった長男が「空手を習いたい」と言い出し、妻が体験に連れて行った道場だった。都心部から少し離れた道場ということもあり、妻は年配