女優の奈美悦子が18日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との旅でリフレッシュしたことを明かした。 【写真】カートでお利口さんの愛犬カジュアルで品のある75歳女優 奈美は「月火水とレジーナリゾート旧軽井沢にお泊まり！」と明かし、「ほとんど写真撮らずにのーんびりの3日間ででした。」（原文まま）と、ゆったりと過ごしたことを報告。ハッシュタグに「#軽井沢 #お泊まり #愛犬 #キャバリア