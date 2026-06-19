女優の寺島しのぶが17日、自身のインスタグラムを更新。少し疲れがうかがえるショットで近況を報告し、反響を呼んでいる。 【写真】「気持ち分かる」の声メガネの奥に漂う疲労感 メガネ姿の車内での姿を投稿した寺島。「サッカー見て野球見てバレーボール見て。体が完全に戦闘モードだからできるだけ休める時は休んでくださいと鍼灸師の方に言われた。でも楽しすぎてやめられない」と“やめられな