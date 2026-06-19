オランダ戦で左膝を負傷日本代表MF久保建英が6月18日、北中米ワールドカップ（W杯）ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルでリハビリを行なった。チームはこの日、グループステージ第2戦チュニジア戦（20日）に向けて、メキシコ・モンテレイへ出発。左足負傷で第2戦の欠場が決まった久保は同施設を訪れ、約4時間半滞在した。久保はオランダ戦で後半30分に相手との接触で左膝を痛めて負傷交代。試合後は車椅子姿で会場を後