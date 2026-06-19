メキシコ軍のドローンジャミング部隊が信号遮断の電波を発射韓国代表のトレーニング基地周辺でドローンが撃墜される事件が発生した。2026年北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ第2戦で対戦する開催国メキシコとの大一番を前に、韓国紙「朝鮮日報」は「メキシコ軍が韓国の練習場付近でドローン撃墜」と見出しを打って報道。現地時間6月17日に韓国代表のトレーニング場上空を飛行していた未登録のドローンをメキシコ軍が