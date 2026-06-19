チュニジア戦でポイントとなるダブルボランチオランダ戦の佐野海舟はどこか大人しめに見えた。初戦となったオランダ戦、2-2の引き分けという結果の中で、中盤の底を担った佐野は鎌田大地とともに守備ブロックを維持しながら、大崩れしない安定感を示した。ただ、本人のパフォーマンス自体を考えると、決して満足できるものではなかった。それは「個人としてはもっとやれる感覚が強い」と本人も認めるところ。チームファーストを