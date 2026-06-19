名古屋FW山岸祐也が妻・SHONOとW杯会場へ名古屋グランパスに所属するFW山岸祐也が自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、妻でガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさんと北中米ワールドカップ（W杯）を観戦に訪れたことを報告した。山岸は2016年にザスパクサツ群馬（現・ザスパ群馬）でキャリアをスタートし、FC岐阜、モンテディオ山形、アビスパ福岡を経て24年シーズンから名古屋に所属。J1百年構想リーグでは10