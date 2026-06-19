ワールドカップ初戦の動向グループステージの1戦目が終了。24試合を消化した時点で大陸連盟別の勝率は最大16チームがエントリーしているUEFA（欧州）の7勝、勝率約44％のトップである。負け率も19％と最少だった。UEFAに次ぐのはCONMEBOL（南米）とCONCACAF（北中米カリブ海）の約33％。欧州、南米の勝率の高さは大方の予想どおりだろう。CONCACAFが南米と同じなのは開催国の米国、メキシコの勝利が大きい（カナダは引き分け）