イランが米国との終戦了解覚書（MOU）締結を契機に、湾岸諸国との関係改善に乗り出した。アッバス・アラグチ外相は18日午後（現地時間）、クウェートのジャッラーハ・ジャービル・アル・アフマド・アル・サバーハ外相と電話会談を行い、MOUの内容とそれをめぐる最新状況について説明した。アラグチ外相は、イランの善隣政策に対する意志を強調するとともに、今回の合意が中東の平和と安定に寄与することへの期待を示した。特にアラ