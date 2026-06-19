ドナルド・トランプ米大統領は、イランとの終戦了解覚書（MOU）の発効後、レバノンやヒズボラ、イスラエルに対し停戦を呼びかけた。トランプ大統領は18日（現地時間）、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」で、「われわれはレバノン、ヒズボラ、そしてイスラエルを含むすべての戦線において完全な停戦を期待している」と述べた。これは、トランプ大統領が署名したイランとの終戦MOUが同日発効し、後続協議に向けた60日間（延長可