ABCの新貝まゆアナウンサーの新番組『新貝まゆのしんかい釈』が19日からスタートする。19日、26日、7月3日の深夜0時〜1時の全3回にわたって放送する。【画像】新人アナの冠ラジオ番組『新貝まゆのしんかい釈』2025年入社の新人アナウンサー・新貝まゆが、ゲストを招いて、“今の時代の当たり前”に「新解釈」をプラスしていくトーク番組。誰もが普段何気なく使っている言葉・感覚をテーマに、世代・立場・価値観の違うゲストと