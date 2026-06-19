将棋の第85期順位戦A級1回戦が6月18日に行われ、佐々木勇気八段（31）が伊藤匠二冠（叡王、王座、23）に137手で勝利した。この結果、佐々木八段はリーグ初戦を白星で飾り1勝0敗、A級初参戦の伊藤二冠は黒星発進で0勝1敗となった。【映像】佐々木八段が勝利した瞬間の表情4連覇中の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う総当たり9回戦の長き戦いにおいて、佐々木八段が幸先の良い白星スタートを切