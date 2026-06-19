「戦争の勝敗や国家間の対立を左右するのも、民間企業の経営や私たちの生活に打撃を与えるのも、“見えない領域”なんです」【写真】この記事の写真を見る（2枚）週刊文春の取材にそう語るのは、6月19日に『見えない戦争インテリジェンス・勢力圏・経済安全保障の地政学』（文春新書）を上梓する元国家安全保障局長の北村滋氏（69）だ。北村氏と言えば、第二次安倍政権などで、内閣情報官や国家安全保障局長を歴任。長年、情