株式会社LTL Relationは、トイカメラブランド「VISCA（ビスカ）」より、デジタルトイカメラ『CMR002』を2026年6月中旬に発売する。 （関連：【画像】シーンに応じて自動調整するオートホワイトバランス（AWB）機能も搭載（詳細画像）） 本製品は、4K動画撮影と最大6400万画素の静止画撮影に対応した高性能トイカメラ。大画面液晶を搭載し、撮影時の視認性や操作性を向上させたという。フレーミンググリッ