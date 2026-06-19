日本にも数あるナポリピッツァの店は、どう選ぶ？今回はその界隈の達人（＝プロの追っかけ?!）、文筆家・井川直子さんに、“推し”目線でセレクトいただきました。キーワードは「職人」です。職人を推してくれた人：井川直子さん職人を推してくれた人：井川直子さんいかわ・なおこ／文筆業。食と酒を巡る人を中心に、エッセイ等を執筆。本誌隔月連載「女将のいる場所」執筆のほか、著書に『ピッツァ職人』（ミシマ社）、『小さな店