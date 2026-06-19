現地６月20日に、森保一監督が率いる日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジア代表と対戦する。そんななか、日本サッカー協会は17日に久保建英が14日に行なわれたGS第１戦のオランダ戦で負傷したと発表。怪我の詳細や全治期間は非公表。20日のチュニジア戦欠場が決定した。久保はオランダ戦の71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて自ら交代を要求。試合後は車椅子に乗って会