ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のセルゲイ・バルバレズ監督が、スイス戦の敗因として先制点につながったミスと退場劇を悔やんだ。母国メディア『Nezavisne novine』が伝えた。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｂ組）でスイス代表とロサンゼルス・スタジアムで対戦した。試合は終盤まで拮抗した展開が続いたものの、74分にゴール前でのクリアボールをジョアン・マ